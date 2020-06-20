ليفربول يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الأحلام

دخل نادي ليفربول الإنجليزي على خط التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والمطلوب في ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسباني أيضًا.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن ليفربول أجرى اتصالاته ع مسئولي نابولي من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع كاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا وذلك قبل ناديي برشلونة وريال مدريد من إسبانيا ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وباريس سان جيرمان من فرنسا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب يقاتل على ضم كوليبالي الذي يستعد للرحيل عن صفوف نابولي وذلك في حال وصول عرض مغرٍ له ولناديه الإيطالي كما أن نابولي لا يمانع رحيله في نهاية الموسم الحالي.