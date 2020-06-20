تعرف على تفاصيل ألبوم نانسي عجرم الجديد وموعد طرحه

السبت 20/يونيو/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال الأيام الماضية من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد، ولم يتبقى سوى أغنيتين من أغاني الألبوم لم يتم تسجيلهما ومن المفترض أن تسجلهما خلال اليومين المقبلين.

يتعاون مع نانسي، في الألبوم مجموعة من الشعراء ‏والملحنين والموزعين، ومن الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعى، وأحمد ماضى، وأحمد علاء الدين، وشادى نور،و الملحنين فتتعاون مع كل من وليد سعد، ومودى سعيد، وبلال سرور، وزياد برجي، ومحمد يحيى، والموزعين فتتعاون مع كل من هانى ‏يعقوب، وهادى شراره، وأحمد إبراهيم، وطارق مدكور.

وتقدم خلال الألبوم عددًا كبيرًا من الأغانى باللهجة المصرية، واللهجة اللبنانية، ولم ‏تستقر نانسى حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.‏

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