توقعات بانخفاض الإنفاق على السفر في الولايات المتحدة بنسبة 40%





أشارات التوقعات إلى انخفاض إنفاق المحلي على السفر في الولايات المتحدة هذا العام وسط جائحة كوفيد-19 مع تراجعه بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام 2019 فيما سينخفض الإنفاق الدولي في القطاع بنسبة 75 في المائة وفقا لتقرير جديد.









وأظهر التقرير التي أعد بتكليف من رابطة السفر الأمريكية، أن إنفاق سكان الولايات المتحدة سينخفض إلى 583 مليار دولار هذا العام بعدما كان 972 مليارا العام الماضي، وفقا لـ"الفرنسية".









ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الإنفاق على السفر، بما فيه السفر المحلي والدولي، بنسبة 45 في المائة إلى 622 مليار دولار، وفقا لبحث أجراه قسم "توريزم إيكونوميكس" في شركة أكسفورد إيكونوميكس" للإحصاءات.

ويأتي هذا الانخفاض بعد 3 سنوات من النمو المطرد وإن كان متواضعا بحوالى 4 في المائة سنويا، رغم تراجع السفر الدولي الذي شهده العام 2019.









ووصفت الرابطة هذا الانكماش بأنه "الكساد الكبير في السفر"، وقالت إن 8.1 ملايين وظيفة في القطاع قد فقدت.

وتضغط الرابطة على الكونغرس لتقديم دعم إضافي لقطاع السفر، بما في ذلك توسيع برنامج حماية الراتب ليشمل المنظمات التي تروج لأماكن سياحية أو تجارية وكذلك تقديم 10 مليارات دولار من المنح لتوفير ممارسات سفر صحية.









ومن شأن هذه الممارسات أن "تدفع الطلب والتنمية الاقتصادية في أنحاء البلاد وهي حيوية لتعافي القطاع".







