شاهد.. أول ظهور لـ إيمان العاصي بعد شفائها من مرض الكرونا

السبت 20/يونيو/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت ترتدي في الصورة فستان لونه بيج مكشوف من الساق، وهي على احد شواطيء الساحل الشمالي.

علقت عاصي على الصورة قائله: "هدوء وسلام"، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلا: "قمر بسم الله ماشاء الله"، وكتب معجب آخر: "ربنا يحفظك يا جميلة"، وقال آخر: "قر ممورة صباح الخير".

يذكر ان هذه اول اطلالة لـ ايمان العاصي بعد شفائها من فيروس كورونا، فإكتشفت إصابتها ليلة عيد الفطر بعدما حللت وظهرت نتيجة التحليل بأنه إيجابي الذي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة.

ومن بعد هذا التحليل التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وحللت مرة آخرى وظهرت نتيجة التحليل بأنها سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية.

شاهد.. أول ظهور لـ إيمان العاصي بعد شفائها من مرض الكرونا
شاهد.. أول ظهور لـ إيمان العاصي بعد شفائها من مرض الكرونا

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