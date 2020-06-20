فضل شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل

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انتهى الفنان فضل شاكر، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية وتحمل طابع "الدراما"، حيث يستعد لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.



في سياق آخر حققت أخر أعمال الفنان فضل شاكر، الغنائية نجاحًا كبيرًا، حيث حققتأغنية "غيب"، 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب منذ طرحها من أسبوعين.



أغنية "غيب" من كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد توزيع احمد ابراهيم.

