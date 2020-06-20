تعرف على حقيقة وفاة عبلة الكحلاوي بعد تصدرها "تريند" جوجل

السبت 20/يونيو/2020 - 01:42 م
وفاة عبلة الكحلاوي
وفاة عبلة الكحلاوي
وفاة عبلة الكحلاوي ، يتفاعل الجمهور المحب للأوساط الفنية والرياضية ومشاهير الدعوة مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحياة هؤلاء المشاهير الشخصية، والتي تتعلق بوفاتهم، لتلقى مثل هذه الأنباء جدلًا ورواجًا واسعًا، قبل أن يتم التأكد من صحتها.

وفاة عبلة الكحلاوي مطلوبة

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، ليحدث جدلًا كبيرًا على كافة الصفحات، ما دعا الكثيرون للبحث من أجل التأكد من صحة الخبر المتداول.

حقيقة وفاة عبلة الكحلاوي

وأكدت بعض الصفحات والمواقع الإخبارية ما تم تداوله بشأن وفاة عبلة الكحلاوي إلا أن كل هذه الأقاويل والأخبار لا تمت للواقع بصلة ما دفع ذوو الشأن للرد على هذه الأنباء المتداولة والكشف عن مدى صحتها.

شائعة وفاة عبلة الكحلاوي

من جانبها، نفت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، ما تردد حول شائعات وفاتها، قائلة: "الله يسامحهم مروجي الشائعات، عايزين تقفلوا باب من أبواب الخير"، في نفي قاطع وصريح، يورك كذب المدعين من تناقلوا هذه الشائعة وأحدثوا بها جدلًا.
وفاة عبلة الكحلاوي والرد القاطع

وقالت الداعية الإسلامية إن شائعة وفاة عبلة الكحلاوي لا بد وأن يتصدى له المصرييون، والوقوف على حقيقية الأمور من مصادرها الرسمية، وعدم تصديق ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

من وراء شائعة وفاة عبلة الكحلاوي

وأوضحت اداعية الإسلامية الكبيرة إن شائعة وفاة عبلة الكحلاوي يقف وراءها كتائب الإخوان الساعية لهدم الوطن وكل ما هو خير بالدولة، مؤكدة أنها طوال فترة دعوتها تواجه أصحاب الفكر المتطرف بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تعلم سببا لما تروجه هذه الكتائب من شائعات حولها، لتنفي كذب الشائعة.

الدكتورة عبلة الكحلاوي والداعية

وتعمل الدكتورة عبلة الكحلاوي ، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، في مجال الدعوة الإسلامية من خلال برامج تليفزيونية تقدمها، وتتمتع بإسلوبها اللين الذي جذب الكثير من الشباب إليها.

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