الهند والصين تتبادلان الاتهامات بانتهاك حدودهما المشتركة الواقعية

السبت 20/يونيو/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تبادلت سلطات كل من الهند والصين، اليوم السبت، اتهامات بأن الطرف الآخر انتهك حدودهما المشتركة الواقعية، وهي منطقة أصبحت هذا الأسبوع موقعًا لأشد اشتباك دموي في نصف قرن بين العملاقين المسلحين نوويًا.

بعد يوم من سعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى التقليل من شأن اشتباك يوم الاثنين، الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا على الأقل وإصابة أكثر من 70، ألقت حكومته باللوم على الجانب الصيني في سعيه لإقامة هياكل "عبر خط السيطرة الفعلية"، كما هو معروف للترسيم، ورفض طلب الهند بالتوقف، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت في بيان، إن الهند لن تسمح بأي تغييرات أحادية الجانب للحدود المتنازع عليها.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، القوات الهندية بـ "استفزاز متعمد" في منطقة جبال الهيمالايا المتوترة.

في سلسلة من التغريدات، قال "تشاو"، إن وادي جالوان كان على الجانب الصيني من الخط، وأن الهنود قاموا منذ أبريل ببناء الطرق والجسور وغيرها من المرافق في المنطقة.

وأضاف "تشاو"، أن القوات الهندية "عبرت خط السيطرة الفعلية" وهاجمت الضباط والجنود الصينيين الذين كانوا هناك للتفاوض، مما أثار "صراعات مادية شرسة". ولم تكشف الصين عن أي أرقام خسائر لقواتها.

وبدا أن "مودي" يوم الجمعة، قلل من شأن الاشتباك مع القوات الصينية، قائلًا: "لم يتدخل أحد في حدودنا، ولا يوجد أي شخص هناك الآن، ولم يتم الاستيلاء على مواقعنا".

لا تزال القوات حبيسة في المواجهة في عدة مواقع على طول خط السيطرة المحدد بشكل سيئ، على الرغم من المحادثات بين القادة المحليين للحد من التصعيد.

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