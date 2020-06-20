أول قرار من فايلر قبل استئناف تدريبات الأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 02:01 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خضوع اللاعبين لقياسات وزن تزامنًا مع عودة التدريبات الجماعية.

كما كلف فايلر، طبيب التغذية بوضع برامج خاصة بالتغذية للاعبين من أجل إعداد اللاعبين ووصولهم للوزن المثالي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون خلال الساعات المقبلة، لمسحتين من التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الوزارة قبل استئناف النشاط.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن في وقت سابق عن عودة التدريبات نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لاستئناف الدوري بنهاية الشهر المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، لأكثر من 3 أشهر بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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من جانبه، حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد انتهاء إجازته وعودته إلى القاهرة مرة أخرى لقيادة تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

وكان فايلر قد غادر مصر يوم الخميس الماضي 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

وستستغرق إجازة فايلر في سويسرا حوالي ١٠ أيام أو أكثر ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر يونيو الجاري لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وأكد رينه فايلر أنه ينوي العودة إلى القاهرة في 25 يونيو الجاري ليتولى قيادة تدريبات الأهلي بعد ذلك بشكل طبيعي استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

وأعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري واحتمالية عودة الدوري في منتصف الشهر القادم.



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