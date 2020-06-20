الأهلي يحسم مصير رحيل أحمد الشيخ

السبت 20/يونيو/2020 - 03:00 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
حسام مجدي
تلقى أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي نبأ سار بشأن مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بعد انتشار أنباء رحيله عن الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تلقى أحمد الشيخ العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من نادي بيراميدو.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل أحمد الشيخ نهائيا عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أن الشيخ يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق الأحمر ولا يمكن التفريط فيه حاليا على الرغم من عدم مشاركته مع النادي بشكل كبير.

وقد شارك عمرو الشيخ في 15 مباراة حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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