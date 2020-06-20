الفلسطينية روان عليان تغني باللهجة المصرية "ارتباك أعصاب" (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 01:35 م
الفلسطينية روان عليان
الفلسطينية روان عليان
أحمد رمضان متولي

طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز أحدث أغنيات النجمة الفلسطينية روان عليان بعنوان "ارتباك اعصاب" في تعاون جديد بينهما.

 

على طريقة الفيديو كليب، صدرت الأغنية عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب، إضافة إلى أهم المنصات الرقمية الفاعلة بالوطن العربي.

 

ظهرت روان عليان بخمس إطلالات شبابية، تنوعت بين "سبور شيك" و "الكاجوال"، وتم تصوير الكليب مطلع شهر أذار/ مارس داخل استديوهات شركة Retina Films في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

 

على صعيد الأوديو، جاءت أغنية "ارتباك اعصاب" باللهجة المصرية، بقالب غنائي سريع على إيقاع المقسوم، وحملت كلمات خالد ممدوح والحان مصطفى الشعيبي وتوزيع توما، اخراج فادي حداد.

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