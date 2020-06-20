جيرالدو يتوسل للأهلي

طالب الأنجولي جيرالدو دا سيلفا نجم النادي الأهلي إدارة النادي بتخفيض مطالبهم لتسهيل رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وكان مسئولو الأهلي قد استقروا منذ فترة على رحيل جيرالدو عن الفريق في الصيف القادم وطلبوا الحصول على مبلغ ضخم من أي نادي يرغب في ضمه.





وطلب جيرالدو من إدارة القلعة الحمراء تخفيض المبلغ الذي يحتاجونه لبيعه لأنه كبير جدا ولن يقبل أي نادي دفعه نظرا لأنه لم يشارك مع الفريق بشكل كبير في هذا الموسم.





وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي مولودية الجزائر والنجم الساحلي وأول أغسطس الأنجولي وعرض أخر من الدوري البرازيلي.





وأكد جيرالدو أنه يفضل العودة إلى نادي أغسطس مرة أخرى في الصيف أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي لخوض تجربة جديدة.



