بالأسماء.. "الفجر الفني" ينشر القائمة الكاملة لجوائز الدولة التشجيعية لعام 2020
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدولة التشجيعية بحضور الدكتور هشام عزمى أمين المجلس الأعلى للثقافة بعد اعتمادها من أعضاء المجلس وجاءت كالتالى :
الفائزين
بجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون:
1-
فرع فن الرسم
الفنانة/ هند
الفلافلى
العمل الفائز:
لوحة ( حب ) مقاس 145×125 رسم بأقلام رصاص على أكريليك على توال.
2-
فرع فن الخزف
الفنان/ محمد
سعودى
العمل الفائز:
بيت مصرى خزف مع حديد مداواة شرخ البيت المصرى بالزرع الأخضر.
3-
فرع العزف على آلة القانون
الدكتور/ شادى
الجندى
العمل الفائز:
كونشيرتو القانون تأليف رفعت جرانة.
4-
فرع تمثيل مسرحى
الفنانة/ سلوى
أحمد فرج
العمل الفائز:
دور الخالة فى العرض المسرحى " شق القمر".
5-
فرع تصميم أزياء مسرحية
الدكتورة/
مروة عودة
العمل الفائز:
الإلياذة.
6-
فرع المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة
الجائزة مقسمة
بالتساوى بين كل من:
1- المهندس/ مصطفى البشبيشى
2- المهندسة/ ناهد مسعد محمد
3- المهندس/ شريف رمزى
4- المهندس/ شريف جودة
العمل الفائز:
مركز ومتحف تعليم المياه بواحة " الحيز ".
7-
فرع الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية
الأستاذ/ عادل
عبد المنعم داود
العمل الفائز:
الأطعمة الشعبية المصرية فى الاحتفالات والمناسبات.
8-
فرع تصوير الفيلم الروائى الطويل
الفنان/ مصطفى
أشرف فهمى
العمل الفائز:
تصوير فيلم جحيم فى الهند.
الفائزين
بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب:
1-
فرع نقد النص الشعرى
الدكتور/ رضا
عطية إسكندر فرج
العمل الفائز:
تجربة المكان فى نص سركون بولص.
2-
فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية
حُجبت الجائزة
3-
فرع ديوان شعر فصيح
الأستاذ/ حاتم
الأطير
العمل الفائز:
مسجد على القمر.
4-
فرع مسرحية شعرية
حُجبت الجائزة
5-
فرع رواية
الأستاذ/ أحمد
عطا الله
العمل الفائز:
رواية غَرّب مَال / ما لم يحكه جرمون فى السيرة الهلالية.
6-
فرع تطبيقات إلكترونية للأطفال
حُجبت الجائزة
7-
فرع ترجمة كتاب فى النقد الروائى
حُجبت الجائزة
8-
فرع رواية للناشئين من (9- 15) سنة مكونة
من (5: 15) ألف كلمة
الأستاذ/ هيثم
عبد ربه عبد الرحمن.
العمل الفائز:
كنز العمة مسرورة.
الفائزين
بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية:
1-
فرع علم الاجتماع
حُجبت الجائزة
2-
فرع التاريخ.
حُجبت الجائزة
3-
فرع الجغرافيا.
الدكتورة/
منال شلبى
العمل الفائز:
"تطبيق تقنيات الجيوانفورماتكس لتقييم أخطار السيول على طريق شرم الشيخ دهب
جنوب شرق سيناء - دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية".
4-
فرع الفلسفة وعلم النفس.
الدكتور/ محمد
ممدوح
العمل الفائز:
سقراط اغتيال العقل.
5-
فرع الشباب.
الدكتور/ فتحى
شمس الدين
العمل الفائز:
الحركات الاجتماعية من الواقع للبيئة الرقمية.
6-
فرع الكتاب والنشر
الدكتورة/
نرمين عبد القادر إمبابى
العمل الفائز:
بحث بعنوان "الاستخدام الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت: دراسة حالة اللجنة
الوطنية المصرية".
7-
فرع ثقافة البيئة
حُجبت الجائزة
8-
فرع علوم الإدارة
الدكتور/ أيمن
الباجورى
العمل الفائز:
تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر (رؤية نظرية).
الفائزين
بجائزة الدولة فى العلوم الاقتصادية والقانونية:
1-
فرع اقتصاديات البيئة
حُجبت الجائزة
2-
فرع الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية
حُجبت الجائزة
3-
فرع الفكر والنظرية السياسية
حُجبت الجائزة
4-
فرع دراسات شرق أوسطية
حُجبت الجائزة
5-
فرع فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ
مصر"
حُجبت الجائزة
6-
فرع قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص "التحكيم فى المنازعات التجارية
الدولية وأثره على مصر"
الدكتور/ هيثم
السيد أحمد مناع.
العمل الفائز:
الالتزام بالتفسير قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعى.
7-
فرع مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى
حُجبت الجائزة
8-
فرع الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز
الأستاذ/ يوسف
وردانى
العمل الفائز:
الخبرات الدولية والإقليمية فى مكافحة التطرف.