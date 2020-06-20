صبا مبارك تحتفل بيوم اللاجئ العالمي

السبت 20/يونيو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتفلت الفنانة الإردنية صبا مبارك، باليوم اللاجئ العالمي، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها مع اللأجئين، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبا، على الصور قائلة:"يوم اللاجئ العالمي هو يوم الأبطال الذين يسعون حاليًا للحفاظ على أنفسهم وأسرهم لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بيها العالم".

وأضافت:"عسى أن يأتي يومًا نرى كل من هـجر من منزله عائدًا لوطنه وأهله لا تنسوهم ولا تتردد في تقديم يد المساعدة لهم حتى لو بأبسط الاشياء مع اللاجئين".

يذكر ان آخر أعمال صبا مبارك، المسلسل الإردني "حارس الجبل" وتدور احداثة في إطار بدوي، وعرض خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020.

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