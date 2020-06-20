من توقيع خالد تاج الدين.. نانسي عجرم تضم أغنيتين لألبومها الجديد

Advertisements

يتعاون الشاعر خالد تاج الدين، مع الفنانة نانسي عجرم في أغنيتين جديدتين يحملان طابع المقسوم، وهما من ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وهاني يعقوب، من المُفترض أن يتم طرحهم ضمن ألبومها القادم.



و تتعاون نانسي عجرم في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء ‏والملحنين والموزعين، فمن الشعراء تتعاون مع خالد تاج الدين، محمد رفاعي، أحمد ماضي، أحمد علاء الدين، شادي نور، أما الملحنون فتتعاون مع كل وليد سعد، مودي سعيد، بلال سرور، وزياد برجي، محمد يحيى، ومن الموزعون تتعاون مع هاني ‏يعقوب، هادي شرارة، أحمد إبراهيم، طارق مدكور.



والجدير بالذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية "العمر"، وهي من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم،و هي الأغنية الخاصة بمسلسل "سكر زيادة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 على شاشة "أم بي سي مصر"، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي،نبيلة عبيد، هالة فاخر.

