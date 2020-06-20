بحضور الجمهور.. إعادة فتح الملاعب في فرنسا في يوليو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
أعلنت الحكومة الفرنسية صباح اليوم السبت فتح الملاعب ومضامير سباقات الاحصنة في فرنسا، المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أمام الجمهور في 11 يوليو المقبل بسعة خمسة آلاف متفرج كحد أقصى

كما اكدت الحكومة على أن الرياضات الجماعية سوف يتم استئناف نشاطها بدءا من الاثنين.

وسمحت الحكومة باستئناف الانشطة الرياضية بدءا من الاثنين "مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة" ضد فيروس "كوفيد-19"، لكن الرياضات القتالية لا تزال محظورة.

واتخذت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الدفاع والامن الوطني برئاسة الرئيس ايمانويل ماكرون.

وسجلت فرنسا 14 حالة وفاة في الساعات الـ24 الاخيرة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي منذ بداية الوباء الى 29617 حالة وفاة بحسب الارقام الرسمية الجمعة.

وأشارت الحكومة إلى أنه من الممكن مراجعة العدد الأقصى الذي حددته بخمسة آلاف متفرج في الملاعب ومضامير السباقات إذا تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.

وأضافت أن إعادة فتح الملاهي الليلية والمعارض واستئناف الرحلات البحرية الدولية قد تبت "في سبتمبر" إذا استمر الوباء في الانحسار.

وقالت الحكومة التي أعلنت ايضا أنها ستعيد فتح دور السينما والكازينوهات اعتبارا من الاثنين إن "تحسن الوضع الصحي" المرتبط بوباء كوفيد-19 يجعل من الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على يقظته".

وكانت رابطة دوري كرة القدم قد اتخذت قرار إنهاء الموسم في أواخر أبريل وتتويج باريس سان جرمان بلقب الدرجة الاولى، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

وتأمل الرابطة بأن يبدأ الموسم المقبل في 23 أغسطس.

أخبار تهمك

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على صفقة "الهداف"

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يقترب من جوميز

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يومين

الإدارية العليا تحسم أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة مهم من السيسي للقوات الجوية

منذ أقل من ساعة

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن مقاومة المواطنين لـ "الكوفيد 19"

منذ حوالي 6 ساعات

40 مليون يورو تعقد مهمة برشلونة

منذ أقل من ساعة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

عاجل.. رسالة مهم من السيسي للقوات الجوية

01:18 م

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

03:37 ص

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

11:34 ص

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟