العين الإماراتي يؤجل معسكره التحضيري

السبت 20/يونيو/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
استقر نادي العين الإماراتي على تأجيل معسكره الإعدادي والذي كان من المقرر إقامته أول يوليو المقبل تحضيرا للموسم المقبل.

وقرر العين استدعاء اللاعبين للتجمع الداخلي والفحوص الطبية في 20 من الشهر نفسه استعدادا لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم والمقررة في سبتمبر المقبل.

وأكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن قرار إلغاء دوري الخليج العربي فرض تحديد موعد جديد لفترة الإعداد.

وكان مقررا أن يبدأ لاعبو العين إجراءات الفحص الطبي الآن في المرحلة الأولى تمهيدا لدخول المعسكر.

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