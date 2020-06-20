قيرغيزستان تشدد قيود فيروس كورونا بعد زيادة الحالات الجديدة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس وزراء قيرغيزستان، كوباتبيك بورونوف، اليوم السبت، إن الدولة أغلقت وسائل النقل العام فى العاصمة بيشكيك والطرق بين جميع مقاطعاتها حتى يوم الاثنين.

وقال "بورونوف": "يجب أن نضمن استعداد البلاد الكامل لتفاقم الوضع الوبائي. نرى نموًا يوميًا في حالات الفيروس الجديدة."، كما أوردت وكالة "رويترز".

جاءت هذه الخطوة مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بـ 192 حالة.

أنهت الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، والتي لديها الآن 2981 حالة إصابة بالفيروس، حالة الطوارئ مصحوبة بحظر التجول وحالات الإغلاق في مايو.

كما أدخلت كازاخستان المجاورة، التي لديها 25.000 حالة مؤكدة، قيودًا جديدة في نهاية الأسبوع.

وقد أغلقت جميع مراكز التسوق والأسواق والمتنزهات في المدن الكبرى حيث تحارب موجة ثانية من التفشي.

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