إنتر ميلان يعلن وفاة أسطورة النادي

السبت 20/يونيو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي وفاة أسطورة الفريق ماريو كورسو، عن عمر يناهز 78 عاما.

وذكر إنتر ميلان عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ماريو كورسو النجم السابق للفريق فارق الحياة، مضيفا أنه نجح بقدمه اليسرى في أن يسحر العالم ضمن صفوف فريق يمثل علامة بارزة لحقبة من تاريخ كرة القدم.

وكان كورسو لاعبا موهوبا بشكل كبير في مركز الجناح الأيسر، واشتهر بمهارته في تنفيذ الضربات الحرة، كما تألق بشكل هائل في التسديد بالقدم اليسرى.

وتألق نجم كورسو حتى أبدى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه رغبته في أن ينتقل كورسو إلى البرازيل للعب ضمن صفوف سانتوس، حسب ما قاله ماسيمو موراتي الرئيس السابق لإنتر ميلان في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وخلال الفترة التي قضاها مع إنتر ميلان، بين عامي 1957 و1973، خاض كورسو 502 مباراة وسجل 94 هدفا وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات إلى جانب التتويج مرتين بالكأس الأوروبية، ومرتين بكأس إنتركونتيننتال.

كذلك شارك كورسو في 23 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف للمنتخب الإيطالي، ولعب لموسمين ضمن صفوف جنوه في نهاية مسيرته الاحترافية، وبعدها بدأ مسيرته التدريبية التي قضى أغلبها مع فرق الشباب.

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