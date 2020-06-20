محتجون فرنسيون يطلون وزارة الصحة باللون الأحمر

السبت 20/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أطلى محتجون فرنسيون، اليوم السبت، وزارة الصحة في فرنسا باللون الأحمر، ليرمز إلى دماء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد والتظاهر ضد ظروف العمل السيئة للعاملين في القطاع العام الصحي.

وقالت أوريلي تروف، المتحدثة باسم جماعة "أتاك" التي كانت وراء الاحتجاج لوكالة "رويترز": "منذ سنوات، كان العاملون الصحيون يحذروننا من عدم امتلاكهم للموارد الكافية فيما يتعلق بالموظفين والأسرة والمعدات حتى نتمكن من رعاية الناس بشكل لائق".

كما وضعوا لافتة عملاقة على شكل ميدالية أطلق عليها "وسام الاحتقار" على خطوات وزارة الصحة الفرنسية، لتسليط الضوء على ما قالوا أنه فشل الحكومة في الاستماع إلى مخاوف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

قررت حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دفع مكافأة قدرها 1500 يورو (1676 دولارًا) للعاملين في القطاع الصحي في القطاع العام، اعترافًا بدورهم خلال تفشي فيروسات التاجية.

لكن الكثيرين في القطاع يشعرون أنه يجب على الحكومة أن تفعل المزيد من أجلهم، واندلع العنف هذا الأسبوع في احتجاج آخر نظمه عمال الرعاية الصحية في باريس.

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