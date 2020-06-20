خاص.. حقيقة رحيل "كهربا" إلى الدوري السعودي

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أوضح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي "، أن ما تردد بشأن رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا"، نهاية الموسم المقبل غير صحيح.



وأكد المصدر: "لم نتلق أية عروض رسمية من أجل رحيل اللاعب نهاية الموسم، وكل ما يتردد بشأن رحيله عار تمامًا من الصحة وأنباء هدفها إثارة استقرار الفريق الأحمر".



وأوضح: "كهربا قد ناقش رحيله منذ يناير الماضي بعدما صدرت ضده عقوبة بالإيقاف حتى نهاية الموسم، ولكن بعد تخفيف العقوبة لـ10 مباريات فإن اللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق".



وأتم: "نستعد في الوقت الراهن لاستكمال المسابقة المحلية، ولن يرحل أي لاعب قبل نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى تركيز كافة اللاعبين خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".



وأشارت تقارير سعودية في الآونة الأخيرة بتلقي كهربا عروضًا سعودية من أجل الرحيل عن الأهلي في بداية الموسم الجديد بناء على رغبات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء.