الكشف عن موعد عودة فايلر إلى الأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 12:30 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
حسام مجدي
حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد انتهاء إجازته وعودته إلى القاهرة مرة أخرى لقيادة تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

وكان فايلر قد غادر مصر يوم الخميس الماضي 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

وستستغرق إجازة فايلر في سويسرا حوالي ١٠ أيام أو أكثر ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر يونيو الجاري لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وأكد رينه فايلر أنه ينوي العودة إلى القاهرة في 25 يونيو الجاري ليتولى قيادة تدريبات الأهلي بعد ذلك بشكل طبيعي استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

وأعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري واحتمالية عودة الدوري في منتصف الشهر القادم.



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