السجن 5 سنوات لـ8 متهمين في "أحداث الموسكي"

السبت 20/يونيو/2020 - 12:15 م
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع المحاكم بطرة، الحكم في محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي"، وذلك بأن عاقبت 8 متهمين بالسجن 5 سنوات وعاقبت متهم واحد بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى. 

كانت قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمين على حكم حبسهم عام في أحداث شغب الموسكي، والتي وقعت أثناء إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقضت ببراءتهم من تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر. 

وكانت محكمة جنح الموسكي، أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبة 25 متهما في قضية أحداث شغب وتجمهر أمام قسم الموسكي، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بالمصروفات. 

ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة. 

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. 

نشرة مرور الفجر.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير وسحب الكثافات المرورية.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، وسحب الكثافات المرورية.

اقرأ أيضا.. ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وجاء ذلك تنفيذًا لصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية ظاهر حوادث المادة 12 الفجر ارتداء كمامة

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد توقيعه للزمالك.. 10 معلومات لا تعرفها عن آري بابل صاروخ القلعة البيضاء القادم

منذ أقل من ساعة

الإدارية العليا تحسم أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن مقاومة المواطنين لـ "الكوفيد 19"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

انقلاب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يومين

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفجر مفاجأة كبرى حول مستقبل صالح جمعة و كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خلال أيام.. الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:37 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

11:34 ص

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

08:58 ص

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن مقاومة المواطنين لـ "الكوفيد 19"

08:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟