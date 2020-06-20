السجن 5 سنوات لـ8 متهمين في "أحداث الموسكي"
السبت 20/يونيو/2020 - 12:15 م
مـروة هيـكل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع المحاكم بطرة، الحكم في محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي"، وذلك بأن عاقبت 8 متهمين بالسجن 5 سنوات وعاقبت متهم واحد بالسجن 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
كانت قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمين على حكم حبسهم عام في أحداث شغب الموسكي، والتي وقعت أثناء إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقضت ببراءتهم من تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر.
وكانت محكمة جنح الموسكي، أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبة 25 متهما في قضية أحداث شغب وتجمهر أمام قسم الموسكي، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بالمصروفات.
ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
نشرة مرور الفجر.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير وسحب الكثافات المرورية.
وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.
وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.
وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، وسحب الكثافات المرورية.
اقرأ أيضا.. ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وجاء ذلك تنفيذًا لصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا