محمد هنيدي ومنة شلبي في معسكر مغلق من أجل "النمس والإنس"

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دخل الفنان محمد هنيدي، والفنانة منة شلبي، في معسكر مغلق لمدة 15 داخل استديو شريف عرفة، وذلك للإنتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية لفيلمهما الجديد "النمس والإنس".



و يتم تصوير فيلم "النمس والإنس" مع أتباع كافة الإجراءت الاحتزارية حفاظًا على سلامة الجميع من انتقال فيروس كورونا المنتشر، لكي يتم إنجاز العمل في أسرع وقت.



و يجسد محمد هنيدي، خلال أحداث الفيلم رجل يدعى "النمس"، لذلك بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم فلاش باك لمحمد، في فترة الخمسينيات داخل ديكور منزل قديم.





فيلم "النمس والإنس" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة منة شلبي وعمرو عبد الجليل ومحمد هنيدي.