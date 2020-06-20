دولة أفريقية تعتقل وزير الصحة

اعتقلت قوات الشرطة في زيمبابوي، وزير الصحة "أوباديا مويو"، على خلفية تربحه من صفقة مواد طبية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا ووباء "كوفيد - 19"..

وقالت هيئة مكافحة الفساد في زيمبابوي، إنه تم القبض على وزير الصحة في مركز شرطة رودسفيل، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد في زيمبابوي، جون ماكامور: "أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف في مركز شرطة رودسفيل".

وكشف المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد في زيمبابوي، أن الأمر يتعلق بشراء مواد خاصة بمرض كوفيد 19.

وهاجمت المعارضة في زيمبابوي الحكومة، بسبب الفساد ووجود شكوك حول مسألة دفع أموال لشركة طبية تم التعاقد معها لتأمين مواد لمكافحة كورونا.

وكانت حكومة هراري، تعرضت لانتقادات بسبب منحها شركة "دراكس كونسالت" التي تأسست قبل شهرين، عقدا بقيمة 20 مليون دولار لاستيراد أدوية ومعدات لإجراء فحوص كوفيد 19.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد في زيمبابوي، أنه ثارت شكوك حول توقيع الصفقة بالتراضي خلف أبواب مغلقة وبدون موافقة قانونية من هيئة تسجيل المشتريات في زيمبابوي.

وأعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي، عن تسجيل 479 إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات، على الرغم من الاعتقاد بأن هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب نقص الفحوص.