شاهد.. خبير مياه سوداني يهاجم إثيوبيا بسبب سد النهضة

قال أحمد سليمان، خبير مياه سوداني: إن ملف سد النهضة شائك جدا، معتبر أن مغزاه سياسي، حيث أن احتياج إثيوبيا إلى الطاقة كان يمكن توفيره بدون الحاجة إلى بناء سدود.





وأشار، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن بناء أثيوبيا لسد النهضة "أمر مسيس" أكثر من احتياجها لتوليد الكهرباء، مضيفا أن عملية ملء خزان السد بدأت بتعنت كبير جدا من جانب الدولة الأثيوبية.





وتابع أن حجز سد النهضة للطمي سوف يقلل من خصوبة الأرض في السودان، فضلا على أن كمائن الطوب في السودان سوف تتأثر من ملء خزان سد النهضة.



