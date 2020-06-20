محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من لجان الثانوية العامة (فيديو)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من لجان الثانوية العامة، اليوم السبت، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي أكد أن الطالب يمر بعدة مراحل بداية من المرور على بوابة التعقيم، ثم قياس درجة الحرارة وفي حالة ازدياد الحرارة عن 37 يتم التعامل مع الطالب من خلال الطبيب المتواجد بكل لجنة، وفي تلك الحالة يحدد الطبيب ما إذا كان الطالب سيؤدي الامتحان بشكل طبيعي أو في لجنة منفردة حسب حالتة الصحية، أو عزلة بأحد مستشفيات العزل وفي تلك الحالة لا يضر الطالب وسيؤدي امتحان المادة بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.





وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على عدم الانسياق وراء الشائعات على "الفيس بوك" مؤكدا على استخدام مواد التعقيم وفق المعايير القياسية، وسيتم استخدام مادة تعقيم وليس كلور،ثم يتم توزيع كمامة وقفاز وجل تعقيم على كل طالب قبل دخول اللجنة.





وأصدر محافظ الاسكندرية تعليمات مشددة إلى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 والتي تنطلق في 21 من يونيو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.





وأكد "الشريف"، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والمعلمين.





وفي سياق متصل؛ أشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الإمتحان بالإسكندرية بلغ ( 47180 ) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.



