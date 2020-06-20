الشباب السعودي يدرس إلغاء معسكر الإعداد

السبت 20/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
استقرت ادارة نادي الشباب السعودي على إلغاء تنظيم معسكر للفريق بمدينة أبها قبل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" بموقعها الإلكتروني اليوم السبت نقلا عن مصادر لها أن مقر السكن يبعد ساعة كاملة بالحافلة عن ملعب التدريب، ما دفع الإدارة، إلى التفكير في إلغاء المعسكر وإيجاد بدائل.

ويسعى نادي الشباب إلى إدخال لاعبيه الأجانب إلى السعودية عبر البحرين بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للعبة لإعادتهم في أقرب فرصة.

وباستثناء السنغالي ماكيتي ديوب الموجود في الرياض، غادر أجانب الفريق في وقت سابق إلى بلدانهم.

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