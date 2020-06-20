الدوري الإيطالي يعود بعد 15 أسبوعا

يستأنف الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه اليوم الأحد بعد غياب لمدة 15 أسبوعا بداية أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





وسيستكمل الدوري الإيطالي منافساته بإقامة 4 مباريات مؤجلة تمثل فاتحا للشهية الكروية لدى الجماهير الإيطالية العاشقة للعبة قبل بدء فعاليات المراحل الـ12 الأخيرة من الموسم الحالي.





ومع خروج الإيطاليين تدريجيا من حالة الإغلاق العام التي عاشتها بلادهم خلال ذروة الجائحة، تمثل عودة فعاليات الدوري الإيطالي وسيلة رائعة للإمتاع لدى هذه الجماهير هذا الصيف.





واستأنف النشاط الكروي فعالياته في إيطاليا خلال الأيام الماضية حيث استكملت باقي منافسات بطولة كأس إيطاليا تحت إجراءات وقواعد صحية صارمة وفي غياب الجماهير.





وقد تشهد الأسابيع القليلة المقبلة السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات خلال مباريات الدوري بعد تراجع حدة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا وحدها.





وراعت رابطة الدوري الإيطالي ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة. ولهذا، ستقام المباريات في فترة المساء على أن تقام المباريات طبقا لجدول مباريات مكثف لاستكمال الموسم.





وتعود فعاليات البطولة اليوم السبت من خلال مباراة تورينو مع بارما وتعقبها مباراة فيرونا مع كالياري فيما تقام مباراتا أتالانتا مع ساسولو وانتر ميلان مع سامبدوريا غدًا الأحد.





وتأتي المباريات الأربعة ضمن فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة، فيما ستتبعها بداية من يوم الاثنين فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة حيث تقام المباريات في منتصف الأسبوع ونهايته حتى المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.





وفي المقابل، سيتحدد جدول المراحل الثلاثة الأخيرة من الموسم في وقت لاحق.





ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو ولكن فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) استأنف فعاليات الموسم بشكل مخيب للآمال حيث خسر أمام نابولي بركلات الترجيح في نهائي مسابقة الكأس بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أمس الأول الأربعاء.





كما قدم يوفنتوس عرضا متواضعا خلال مباراته أمام ميلان يوم الجمعة الماضي في إياب الدور قبل النهائي للكأس وتعادل سلبيا مع ميلان رغم النقص العددي في صفوف ميلان بعد طرد أحد لاعبيه.





وجاء تأهل يوفنتوس للنهائي بفضل التعادل 1 / 1 على ملعب ميلان ذهابا في فبراير الماضي قبل أن يخسر النهائي أمام نابولي.





وفي باقي مباريات المرحلة السابعة والعشرين، يلتقي فيورنتينا مع بريشيا ويحل ميلان ضيفا على ليتشي يوم الاثنين المقبل ويلتقي سبال مع كالياري وجنوه مع بارما وتورينو مع أودينيزي يوم الثلاثاء ثم انتر ميلان مع ساسولو وروما مع سامبدوريا يوم الأربعاء.



