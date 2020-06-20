أكبر ولايات أستراليا تعيد فرض القيود مع الارتفاع المضاعف لحالات كورونا

أعلنت ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم السبت، أنها ستُعيد فرض قيود أكثر صرامة على التجمعات المنزلية والتجمعات العامة بعد تسجيل ارتفاع مضاعف في حالات فيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي.





وقد لام رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز، الناس لتجاهلهم المبادئ التوجيهية بشأن التواصل الاجتماعي من خلال الانخراط في سلوك مثل التقبيل والمعانقة حيث أعاد فرض حد من خمسة أشخاص يزورون الأسر و 10 أشخاص في التجمعات العامة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وتعكس القيود، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين وستستمر حتى 12 يوليو ، تخفيف القواعد في بداية هذا الشهر والتي سمحت بالتجمعات في المنزل وفي الهواء الطلق لما يصل إلى 20 شخصًا.





وقال "اندروز"، في مؤتمر صحفي متلفز: "من غير المقبول أن العائلات في أي مكان في دولتنا لمجرد أنهم يريدون أن يتظاهروا بذلك. لم ينتهي الأمر"، مشيرًا إلى ارتفاع في البث الأسري منذ أبريل.





أبلغ مسؤولو الدولة عن 25 حالة جديدة من فيروس كورونا اليوم السبت، بما في ذلك العائلات التي عقدت تجمعات وعمال في فندق تم فيه عزل المسافرين.





فيكتوريا، مسؤولة عن حوالي ربع إجمالي الحالات المبلغ عنها في أستراليا البالغ 7400 حالة، لكنها تقود ارتفاعًا حديثًا في الحالات النشطة.





في حين أن بعض الولايات والأقاليم في البلاد لم تصل إلى أي حالات نشطة، فقد ارتفعت فيكتوريا إلى 116.





وقال مدير الصحة في فيكتوريا، بريت سوتون: "نحن معرضون تمامًا لخطر الذروة الثانية، لكن يمكننا تجاوزها".





وحذر "أندروز"، من أن الضواحي التي يتبين أنها نقاط ساخنة فيروسية يمكن أن تواجه عمليات إغلاق أكثر صرامة.





كما ستؤجل الولاية خططها لتوسيع أعداد المقاهي والمطاعم من 20 إلى 50 شخصًا لمدة ثلاثة أسابيع حتى 12 يوليو. ومع ذلك، سيتم السماح بإعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية من يوم الاثنين كما هو مخطط.



