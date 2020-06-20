هاني رمزي يقضي فترة الحجر المنزلي في أعمال الصيانة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
اعتبر الفنان هاني رمزي، أن إحساس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يشبه "إحساس انك مطارد من فيروس مش شايفه".

وقال رمزي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "مش متخيل إن فيه سنة كده في الدنيا، واللي شوفناه في نصها الأولاني، قولنا كفاية كده، وربنا يرحمنا وسنة مش طبيعية خالص".

وعن الأنشطة التي قام بها رمزي في فترة الحظر: "اكتشفت إن البيت كان محتاج صيانة من حاجات كتير، في كل ركن وكل حتة، وكل مكان اللي عايز تصليح وصيانة ومتابعة، بدأت أعملها" مضيفًا: "تقدر تعتمد عليا في الكهرباء والسباكة والدهانات"

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