مدير "تعليم البحر الأحمر" يكشف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة
السبت 20/يونيو/2020 - 11:48 ص
محمد طه
أعلن هشام منير مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المحافظة جاهزة لاستقبال امتحانات الثانويه العامة، بعدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقال منير، إن هناك 16 لجنة أساسية بجانب 8 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات 2632 طالبا وطالبة.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه تم وضع خطة محكمة من الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة عن 14 طالبا بحد أقصى وهناك مسافة تباعد 1.5 متر بين كل طالب، مع توزيع جميع المستلزمات الوقائية علي الطلاب أثناء دخول اللجنة من كمامات وقلافزات مع كفر شوز.
وتابع مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سيكون في كل لجنة طبيب متواجد داخل اللجنة وسيارة إسعاف خارج اللجنة للتعامل الفوري مع ظهور أي حالات الطوارئ، مع الالتزام بقياس درجات الحرارة للطلاب أثناء دخول اللجنة، موضحًا أنه تم توفير 3 أجهزة قياس حرارة عن بعد، مع تركيب بوابات التعقيم على جميع لجان الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التطهير والتعقيم، لتطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأردف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات أخرى في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات، موضحًا لأول مرة تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة بها مسؤول من التربية والتعليم وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفورى في أي حالات طوارئ.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
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