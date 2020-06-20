مدير "تعليم البحر الأحمر" يكشف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

أعلن هشام منير مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المحافظة جاهزة لاستقبال امتحانات الثانويه العامة، بعدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وقال منير، إن هناك 16 لجنة أساسية بجانب 8 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات 2632 طالبا وطالبة.





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه تم وضع خطة محكمة من الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة عن 14 طالبا بحد أقصى وهناك مسافة تباعد 1.5 متر بين كل طالب، مع توزيع جميع المستلزمات الوقائية علي الطلاب أثناء دخول اللجنة من كمامات وقلافزات مع كفر شوز.





وتابع مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سيكون في كل لجنة طبيب متواجد داخل اللجنة وسيارة إسعاف خارج اللجنة للتعامل الفوري مع ظهور أي حالات الطوارئ، مع الالتزام بقياس درجات الحرارة للطلاب أثناء دخول اللجنة، موضحًا أنه تم توفير 3 أجهزة قياس حرارة عن بعد، مع تركيب بوابات التعقيم على جميع لجان الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التطهير والتعقيم، لتطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب.





وأردف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات أخرى في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات، موضحًا لأول مرة تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة بها مسؤول من التربية والتعليم وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفورى في أي حالات طوارئ.



