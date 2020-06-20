محمد رجب يتستعيد ذكريات فيلم "صابر جوجل"

السبت 20/يونيو/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أستعاد الفنان محمد رجب، ذكريات فيلم "صابر جوجل" من خلال نشر صورة جديدة له من الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"من فيلم صابر جوجل".


فيلم "صابر جوجل" تدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب وسارة سلامة وراندا البحيري وإيهاب فهمي ولطفي لبيب، وعرض الفيلم في السينمات عام 2016.


يذكر أن آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطا الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنانة آيتن عامر وإيهاب فهمي ومحمود حجازي وهبة مجدي.

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