خلال أيام.. الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف.





واشترط طاهر على مسئولو المارد الأحمر وضع شرط جزائي في عقده مع الفريق ليتمكن من الرحيل في حالة وصول عرض احترافي.





ورفض مسئولو النادي الأحمر بشكل نهائي فكرة وضع شرط جزائي في عقد طاهر محمد طاهر مع الفريق وأكدوا إلى اللاعب أنه في حالة وصول عرض احتراف مناسب له وللنادي سيتم الموافقة عليه على الفور.





ويتبقى الآن أن ينهي النادي الأهلي الاتفاق مع نادي المقاولون العرب بشأن الأمور المادية ليتم بعد ذلك الإعلان بشكل رسمي عن انضمام طاهر إلى الفريق خلال الايام القليلة القادمة.



