البرازيل تسجل 55 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى عتبة المليون، وذلك بعد تسجيلها عددا يوميا قياسياً من الإصابات.

 

وسجلت السلطات الصحية البرازيلية، 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

 

كما سجلت البرازيل، 48,954 وفاة من جراء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيات إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

 

ويذكر أنمرض "كوفيد-19"، ينتشر بسرعة مفزعة في أكبر بلد لاتيني مع عدم وجود علامة على التباطؤ، حيث قامت المدن الكبرى برفع تدابير التباعد الاجتماعي، وبدأت في إعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأعمال غير الضرورية.

 

وبحسب شبكة "سي إن إن" يعتقد العديد من الخبراء أن عدد الحالات، بهذا المعدل" يمكن أن يتجاوز الولايات المتحدة، وأن البرازيل قد تصبح قريباً الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم بأسره.

 

ويواصل الرئيس جايير بولسونارو التقليل من شأن التهديد، من خلال اتهام السلطات الطبية العالمية، واتهام المعارضين بمحاولة تشويه سمعته، ورفضه سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

 

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