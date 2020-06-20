محمود الليثي يتسعيد ذكريات مسلسل "سابع جار"

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أستعاد الفنان محمود الليثي، ذكريات مسلسل "سابع جار" من خلال نشر مجموعة صور جديدة له من المسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق محمود، على الصور قائلًا:"السعي وراء السعادة سابع جار".



مسلسل "سابع جار" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة دلال عبد العزيز وشيرين وسارة عادل ومحمد علاء وتامر هاشم ونسرين طلعت.



يذكر أن آخر اعمال محمود الليثي، مسلسل "النهاية"، وتدور أحداثة في إطار خيال علمي، وشارك في بطولته زوجها الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي ومحمد العمروسي وأحمد وفيق.