تبدأ غدا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
تبدأ غدا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

ننشر لكم في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ الاختبارات غدا الأحد الموافق 21/6/2020، ومن المقرر أن تنتهي يوم 21/7/2020، ولمعرفة جدول الامتحانات إليكم التالي:

الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية 
الخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  
الأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا 
الخميس 3 يوليو اختبار مواد "الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق" 
الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ 
الأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 19 يوليو امتحان مواد "الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس" 
الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وتم الإعلان عن خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ومن المفترض أن يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، بينما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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