إنجي علاء تخضع لجلسة تصوير جديدة

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خضعت المؤلف إنجي علاء، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية بليزر طويل باللون الأبيض وتوب باللون الابيض وبنطلون واسع باللون الأبيض وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق طويل.



وشاركت إنجي، جمهورها بمجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، مسلسل "النهاية" الذي شاركته فيه كمصممة أزياء درامية، وتدور أحداثة في إطار خيال علمي، وشارك في بطولته زوجها الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي ومحمد العمروسي وأحمد وفيق.