"يخربيت جمالك".. هكذا تغزل الجمهور في أحدث ظهور لـ منة فضالي

السبت 20/يونيو/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بإطلالة صيفية.

وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور منة، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلوة منوره الحياة الدنيا حبيتيي قلبي لذيذه أوي" وأضاف آخر"متألقة وجميلة جدًا"

ذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثة في إطار رومانسي، شارك في بطولته الفنانة أماني كمال وسهر الصايغ وهيثم شاكر وعبير منير وحنان سليمان، والمسلسل من إخراج فداء الشندويلي، وعرض خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020.

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