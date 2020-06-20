رابطة الدوري السعودي تكتفي بتحديد جدول أربع جولات من المسابقة

السبت 20/يونيو/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
اشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن رابطة الدوري الدوري السعودي للمحترفين ستعلن عن جدول مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت أن الرابطة ستعلن جدول الجولات الأربع الأخيرة في وقت لاحق حيث ترغب في معرفة الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط بعد كل جولة حتى تكون مبارياتها في يوم واحد، إضافة إلى الفرق المتنافسة على صدارة الترتيب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر :"ستطرح الرابطة على الأندية أحقيتها في تعديل توقيت مباريات الجولة الأخيرة ، حيث ستجرى المباريات التي تحسم الدوري ، أو الهبوط في يوم واحد لضمان عدالة المنافسة".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استئناف بطولة الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل على أن ينتهي في التاسع من سبتمبر المقبل.

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