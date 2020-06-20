البترول: الموافقة على 12 اتفاقية جديدة

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول: إن توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من المواد البترولية هو الأولوية الأولى للوزارة، موضحا أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير البترول لتوضيح وضع القطاع بصورة عامة.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن رئيس الوزراء أثنى على ما تحقق على مدار السنوات الست الماضية، لافتا إلى أن نجاح ترسيم الحدود بين مصر والسعودية مكنا من البحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر.





ونوه بأن هناك 12 اتفاقية بترولية تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانوينة.





وأضاف أن الدعم تم هيكلته على مدار السنوات الماضية، حيث يتم رفع السعر، لسعر التكلفة، وكل 3 شهور يتم إعلان أسعار المواد البترولية والتي تكون متوازنة مع سعر التكلفة.



