أعداد المصابين بفيروس كورونا ترتفع بالهند

السبت 20/يونيو/2020 - 10:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، تسجيل 14500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 395 ألفا، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 13 ألفا بعد تسجيل 375 وفاة جديدة.

 

وكشفت الصحة الهندية، أن أكثر من 268 ألف شخص يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، فيما تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 9120 شخصا ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى نحو 214 ألف شخص.

 

وتحتل الهند، المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، من حيث عدد الإصابات.

 

وعلى الرغم من الزيادة في عدد الإصابات، وجهت السلطات الهندية في وقت سابق، بالخروج التدريجي من نظام العزل الصحي، في مرحلة أولى من رفع القيود، التي تم فرضها في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا.

 

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