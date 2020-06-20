دانا حمدان عن نجلة شقيقتها مي: "الحب كله"

السبت 20/يونيو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة دانا حمدان، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بفقة لي لي نجلة شقيقتها الفنانة مي سليم.

وعلقت دانا، على الصورة قائلة:"الحب كله كله".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرصا لدى جمهور حمدان، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يحفظكم يارب" وأضاف آخر"ياجمالووو".

يذكر ان اخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداث في إطار فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أماني كامل وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

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