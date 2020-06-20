اخر تحديثات سعر اليورو اليوم السبت 20-6-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 20-6-2020، مع تعطل العمل البنوك حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.06 جنيه للشراء، و 18.38 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.29 جنيه للشراء، و 18.41 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.06 جنيه للشراء، و 18.38 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.24 جنيه للشراء، و 18.47 جنيه للبيع.





هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.26 جنيه للشراء، و 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى ciنحو 18.26 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و 18.48 جنيه للبيع.



