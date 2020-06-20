احمد فلوكس يروي تفاصيل ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي

روى الفنان احمد فلوكس، تفاصيل العلاقة العاطفية التي يمر بها مع فتاة لم يكن أحد يعرف هويتها الحقيقية، حتى تم الكشف عنها خلال الساعات الماضية، وهي المذيعة اللبنانية ديالا مكي التي تعمل بتلفزيون دبي.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر ارتباط أحمد فلوكس وديالا مكي من خلال التعليقات التي تمت بينهما على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديهات "إنستجرام"، بعد أن وضع الأول صورته بجانب صورة ديالا مكي، قبل أن توجه الأخيرة له سؤال استنكاري على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد: "واحدة قمر كدة دخلت حياتي، خلت للحياة حياة"، فعبرت له عن حبها بغزله لها، وردت عليه كالتالي: "ياربي شو بتعرف تحكي حلو".





وبعد تداول أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا اكتفى كل منهما بالصمت وعدم التأكيد أو النفي لوسائل الإعلام، فيما كشفت أحد المصادر أنه بالفعل هناك ارتباط عاطفي سيتوج بحفل زفاف بين الطرفين من خلال علاقة حب متبادلة بينهما خلال الفترة الأخيرة.





وكشف المصدر أن العائق الوحيد الذي وقف أمام الإعلان عن الخطوبة هو جائحة كورونا ووقف حركة الطيران، لافتًا إلى أن أحمد فلوكس يجري محاولات كثيرة خلال الفترة الماضية للحصول على أي تصريح أو وسيلة يستدعيها للحضور إلى مصر وإتمام مراسم الزواج بينهما، حيث أكد المصدر أن "ديالا مكي" تمتلك طائرة خاصة و"فلوكس" يحاول أن يصل إلى حل لكي يدخلها الأراضي المصرية خلال أقرب وقت.





جدير بالذكر أن الفنان احمد فلوكس كان تزوج من الفنانة هنا شيحا منذ عامين ولكن الزواج لم يستمر لفترة طويلة وتم الانفصال بينهما بعد عدة أشهر قليلة.





ومن الجانب الفني، ينتظر احمد فلوكس الإعلان عن بدء تصوير أحدث أعماله الفنية من بطولته وهو مسلسل "زكريا" من إخراج حسام الجوهري، ومن المقرر البدء في تصويره بعد شهر ونصف؛ نظرًا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليًا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.





ويذكر أن أخر أعمال "فلوكس" في السينما كان فيلم "الممر"، الذي قدم بطولته الفنان أحمد عز مع مجموعة من الفنانين من بينهم، أحمد رزق ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين ومحمد فراج وأمير صلاح الدين ومن إخراج شريف عرفة.