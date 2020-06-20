احمد فلوكس يروي تفاصيل ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي

السبت 20/يونيو/2020 - 10:16 ص
احمد فلوكس وديالا مكي
احمد فلوكس وديالا مكي
روى الفنان احمد فلوكس، تفاصيل العلاقة العاطفية التي يمر بها مع فتاة لم يكن أحد يعرف هويتها الحقيقية، حتى تم الكشف عنها خلال الساعات الماضية، وهي المذيعة اللبنانية ديالا مكي التي تعمل بتلفزيون دبي.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر ارتباط أحمد فلوكس وديالا مكي من خلال التعليقات التي تمت بينهما على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديهات "إنستجرام"، بعد أن وضع الأول صورته بجانب صورة ديالا مكي، قبل أن توجه الأخيرة له سؤال استنكاري على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد: "واحدة قمر كدة دخلت حياتي، خلت للحياة حياة"، فعبرت له عن حبها بغزله لها، وردت عليه كالتالي: "ياربي شو بتعرف تحكي حلو".

وبعد تداول أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا اكتفى كل منهما بالصمت وعدم التأكيد أو النفي لوسائل الإعلام، فيما كشفت أحد المصادر أنه بالفعل هناك ارتباط عاطفي سيتوج بحفل زفاف بين الطرفين من خلال علاقة حب متبادلة بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وكشف المصدر أن العائق الوحيد الذي وقف أمام الإعلان عن الخطوبة هو جائحة كورونا ووقف حركة الطيران، لافتًا إلى أن أحمد فلوكس يجري محاولات كثيرة خلال الفترة الماضية للحصول على أي تصريح أو وسيلة يستدعيها للحضور إلى مصر وإتمام مراسم الزواج بينهما، حيث أكد المصدر أن "ديالا مكي" تمتلك طائرة خاصة و"فلوكس" يحاول أن يصل إلى حل لكي يدخلها الأراضي المصرية خلال أقرب وقت.

جدير بالذكر أن الفنان احمد فلوكس كان تزوج من الفنانة هنا شيحا منذ عامين ولكن الزواج لم يستمر لفترة طويلة وتم الانفصال بينهما بعد عدة أشهر قليلة.

ومن الجانب الفني، ينتظر احمد فلوكس الإعلان عن بدء تصوير أحدث أعماله الفنية من بطولته وهو مسلسل "زكريا" من إخراج حسام الجوهري، ومن المقرر البدء في تصويره بعد شهر ونصف؛ نظرًا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليًا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

ويذكر أن أخر أعمال "فلوكس" في السينما كان فيلم "الممر"، الذي قدم بطولته الفنان أحمد عز مع مجموعة من الفنانين من بينهم، أحمد رزق ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين ومحمد فراج وأمير صلاح الدين ومن إخراج شريف عرفة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاقة عاطفية ديالا مكي المذيعة اللبنانية ديالا مكي ارتباط احمد فلوكس وديالا مكي احمد فلوكس وديالا مكي احمد فلوكس

أخبار تهمك

الأهلي يفجر مفاجأة كبرى حول مستقبل صالح جمعة و كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

خلال أيام.. الأهلي يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يومين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 8 ساعات

جاكسون موليكا يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رغم التعاقد مع طاهر.. الأهلي مُصمم على ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

انقلاب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد عز يستأنف تصوير "العارف" في هذا الموعد

شريف عرفة: "أبطال "الممر" كانوا حاسين أنهم في مهمة ولازم يساعدوا"!

"أنتي الدلع"..أحمد فلوكس يثير الجدل بعلاقته مع إعلامية شهيرة!

أحمد فلوكس يستعرض لياقته بتمارين شاقة

أحمد فلوكس برفقة أحمد فهمي عبر "إنستجرام"

أحمد فلوكس يشارك جمهوره بفيديو من داخل الچيم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:37 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

08:58 ص

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

01:23 ص

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟