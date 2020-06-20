كلوب يحسم موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول موقف لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق من المشاركة في المباراة المقبلة أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





حيث أكد المدرب الألماني أن كل من محمد صلاح و روبيرتسون بحالة جيدة للغاية وان كانت هنالك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعي ولكن هما غير مستبعدَين من المباراة أمام إيفرتون.





وأضاف كلوب:"‏ بالنسبة الي الحالة البدنية للاعبين الامر كله يتعلق بالزخم الذي لدينا حرصنا على ان نكون بأفضل جاهزية حصل اللاعبين على راحتهم بعد عمل كثير بالتدريبات لكن هكذا تتعود على كرة القدم. نحن بأفضل جاهزية لنا لكن ليست مثالية بنسبة 100%".





ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.



