بصورة من فيلم كلاسيكي.. صلاح عبد الله يمازح جمهوره عبر 'إنستجرام'

السبت 20/يونيو/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهر صلاح عبد الله في هذه الصورة يمازح جمهوره بتركيب صورته على مشهد من الفيلم الأبيض وأسود "كلاسيكي" مكتوب بها ''هشوفك من غير كمامة إمتى يا سميحة".

يذكر أن صلاح عبد الله خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، و''الاختيار".

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