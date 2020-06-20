ترامب: الشرطة في واشنطن لا تقوم بعملها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الشرطة في واشنطن لا تقوم بعملها وترى إسقاط التمثال وحرقه دون أن تتحرك، ويجب اعتقال منفذي هذه العملية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقد خرج الآلاف من المتظاهرين في واشنطن، للاحتجاج على مقتل جورج فلويد لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأعلنت وسائل إعلامية، أنه تم وضع سياج جديدة في محيط البيت الأبيض لمنع المتظاهرين من الاقتراب.

وانضمت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل باوزر، مساء السبت، إلى لمظاهرات التي تشهدها الولاية احتجاجاً على مقتل جورج فلويد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد عمدة واشنطن واصفًا إياها بـ"غير كفؤة"، بعدما أعادت تسمية شارع قريب من البيت الأبيض باسم شعارات الاحتجاجات "حياة السود مهمة"، ورسم الشعار بحروف صفراء ضخمة على الطريق المؤدي إلى 1600 بنسلفانيا أفينيو.

وكانت باوزر، قد كلفت يوم الجمعة، برسم شعار "حياة السود مهمة" على الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض قبل مظاهرة ضخمة مقررة نهاية هذا الأسبوع التي قد يشارك فيها ما يصل إلى مليون شخص.

كما أعادت عمدة العاصمة تسمية جزء من ميدان لافاييت؛ حيث التقط "ترامب" الصورة التذكارية باسم ساحة "أبلاك لايفز ماتر".

وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.