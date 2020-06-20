كوريا الشمالية تستعد لإرسال منشورات مناهضة للجنوب وسط تصاعد التوترات

السبت 20/يونيو/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت وسائل إعلام حكومية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية تستعد لإرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية، مستنكرة اعمال المنشقين الكوريين الشماليين وكوريا الجنوبية، في أحدث رد انتقامي على منشورات من الجنوب مع تصاعد التوترات الثنائية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "كيه سي إن إيه" إن الشعب الكوري الشمالي الغاضب في أنحاء البلاد "يمضي قدما بنشاط في الاستعدادات لتوزيع واسع النطاق للمنشورات"، واوضحت ان "كل عمل يجب أن يقابل برد فعل مناسب "

وألقت كوريا الشمالية باللوم على المنشقين الكوريين الشماليين في إطلاق منشورات عبر الحدود وهددت بعمل عسكري. يوم الثلاثاء، فجرت بيونغ يانغ مكتب اتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين وكوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق منشورات.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، المسؤولة عن الحوار بين الكوريتين، اليوم السبت، إن خطة كوريا الشمالية لإرسال منشورات "مؤسفة للغاية"، وحثتها على إلغاء الخطة على الفور.

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منشورات مناهضة للجنوب كوريا الشمالية و الجنوبية الجارة الجنوبية

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