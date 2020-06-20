ماثيو ماكونهي نجم غلاف Town & Country بعددها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة الغلاف ولقطات من جلسة تصوير أجراها ماثيو للمجلة، وجانب من حوارها معها تحدث خلاله عن والده الراحل وتأثيره في حياته الخاصة منذ نشأته.



وقال ماثيو أنه يحافظ على الحديث لوالده بعد وفاته، بالنظر لصوره القديمة معه، وكانت يتمنى أن يشاركه لحظة حصده لجائزة الأوسكار.



زين النجم ماثيو ماكونهي غلاف مجلة Town & Country بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر يوليو المقبل، وشاركته على غلاف المجلة زوجته كاميلا ماكونهي.