ماثيو ماكونهي نجم غلاف Town & Country بعددها الجديد

السبت 20/يونيو/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

زين النجم ماثيو ماكونهي غلاف مجلة Town & Country بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر يوليو المقبل، وشاركته على غلاف المجلة زوجته كاميلا ماكونهي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة الغلاف ولقطات من جلسة تصوير أجراها ماثيو للمجلة، وجانب من حوارها معها تحدث خلاله عن والده الراحل وتأثيره في حياته الخاصة منذ نشأته.

وقال ماثيو أنه يحافظ على الحديث لوالده بعد وفاته، بالنظر لصوره القديمة معه، وكانت يتمنى أن يشاركه لحظة حصده لجائزة الأوسكار.

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 6 ساعات

جاكسون موليكا يصدم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ يوم

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

يوسف شعبان يكشف موقفه من اعتزال الفن.. وتفاصيل رسالته لنقيب الممثلين أشرف زكي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يفجر مفاجأة كبرى حول مستقبل صالح جمعة و كهربا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ابنة رجاء الجداوي تستغيث بالله لشفاء والدتها بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يوم

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:37 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

01:23 ص

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟