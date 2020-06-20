ويل سميث يستعد لما بعد King Richard

السبت 20/يونيو/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بعد نهاية عمله على فيلم "كينج ريتشارد" الذي يجسد بشه شخصية والد لاعبة التينس الشهيرة سيرينا ويليامز، يستعد النجم ويل سميث للعودة للعمل من جديد أمام الكاميرات في فيلم بعنوان Emancipation.

وذلك وفقا لموقع "ديد لاين"، الذي أفاد بأن الفيلم الجديد سيجسد به سميث، شخصية أمريكي من أصول أفريقية، يكافح للتخلص من العبودية.

وقال الموقع أن قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية شهدتها الولايات المتحدة عام 1863، وهي مأخوذة من صورة شهيرة لأحد ضحايا العبودية في هذه الفترة الزمنية يحمل الاسم نفسه، وكانت قد نشرت الصورة عبر موقع History.com.

أخبار تهمك

بعد التعاقد مع خليفة محمد صلاح.. الأهلي يصرف النظر عن شراء رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 6 ساعات

جاكسون موليكا يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعة

يوسف شعبان يكشف موقفه من اعتزال الفن.. وتفاصيل رسالته لنقيب الممثلين أشرف زكي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

انقلاب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ 14 دقيقة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ حوالي 11 ساعة

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ يوم

الأهلي يفجر مفاجأة كبرى حول مستقبل صالح جمعة و كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:37 ص

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

05:40 ص

الصحة توجه مناشدة عاجلة للأطباء والتمريض فوق سن المعاش (فيديو)

01:23 ص

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟