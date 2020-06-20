ويل سميث يستعد لما بعد King Richard



وذلك وفقا لموقع "ديد لاين"، الذي أفاد بأن الفيلم الجديد سيجسد به سميث، شخصية أمريكي من أصول أفريقية، يكافح للتخلص من العبودية.



وقال الموقع أن قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية شهدتها الولايات المتحدة عام 1863، وهي مأخوذة من صورة شهيرة لأحد ضحايا العبودية في هذه الفترة الزمنية يحمل الاسم نفسه، وكانت قد نشرت الصورة عبر موقع History.com.



بعد نهاية عمله على فيلم "كينج ريتشارد" الذي يجسد بشه شخصية والد لاعبة التينس الشهيرة سيرينا ويليامز، يستعد النجم ويل سميث للعودة للعمل من جديد أمام الكاميرات في فيلم بعنوان Emancipation.